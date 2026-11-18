Hiburan

Desta Mahendra sampai nggak kuasa menahan tangis saat menceritakan momen terpukulnya karena ditanya oleh anaknya sendiri. Pertanyaan yang bikin nyesek itu adalah apakah nafkah yang dibawa pulang oleh Desta itu halal atau tidak. Kejadian ini terjadi di tengah polemik kerja sama program The Duda's Minus One dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang anggarannya mencapai hampir Rp10,8 miliar setelah disorot Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam konferensi pers The Duda's Minus One pada 17 November 2026, Desta mengungkapkan bahwa putrinya menanyakan hal itu gara-gara membaca berbagai komentar miring warganet di media sosial. Desta mengaku sebenarnya mentalnya sudah cukup kebal menghadapi rundungan atau kritik keras dari publik, tapi pertahanannya langsung runtuh ketika keraguan itu muncul dari mulut anaknya sendiri. Menurut Desta, rasanya beda banget dan terasa sangat berat di hati ketika anak sendiri yang bertanya.

Menanggapi situasi tersebut, Desta menegaskan kalau seluruh bayaran yang ia terima murni imbalan atas kerja profesional yang sudah ia tuntaskan. Ia memastikan bahwa honor tersebut didapat dari hasil kerja yang benar dan merupakan tanggung jawabnya. Desta juga memegang prinsip dari almarhum ayahnya untuk tidak pernah mengambil atau menerima uang atau barang yang bukan haknya, dan prinsip inilah yang ia terapkan juga kepada keluarga serta anak-anaknya.

Untuk meluruskan kebingungan anak-anaknya, Desta melakukan langkah nyata. Ia mengumpulkan ketiga buah hatinya untuk duduk bersama guna membeberkan rekam jejak kariernya. Desta menjelaskan bahwa ia sudah bekerja sejak tahun 1998, mulai dari bangku kuliah, dan semuanya dirintis dari bawah tanpa jalan pintas. Tujuannya agar anak-anaknya tahu bahwa semua itu dilakukan secara bertahap dan tidak instan, sehingga mereka tidak perlu tidur di jalanan sekarang.

Desta memastikan transparansi kepada ketiga anaknya dan menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan nafkah dari hasil merampas hak orang lain, terlepas dari penilaian publik mengenai polemik ini. Di sisi lain, kegaduhan ini menjadi tamparan sekaligus bahan evaluasi bagi Desta mengenai besarnya tanggung jawab moral saat terlibat dalam proyek yang bersinggungan dengan anggaran negara. Ia pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas keresahan dan ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas gelombang kritik publik, kelompok The Duda's Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk warga terdampak bencana. Desta memastikan langkah ini bukan sekadar pencitraan dan publik boleh mengawal serta memverifikasi penyalurannya. Raffi Ahmad menerangkan bahwa dana Rp15 miliar tersebut dihimpun dari kantong pribadinya serta pengembalian honor yang diterima Ariel Noah, Desta, dan Gading Marten dari proyek KKP, tanpa memotong hak kru maupun pelaku UMKM yang terlibat.

Sementara itu, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk melalui keterangan resmi pada 10 November 2026 membenarkan total nilai kerja sama keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002. Dana ini terbagi atas satu kampanye Kemendikbud senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye KKP sebesar Rp10.796.955.000. Pihak RANS membantah tudingan kalau anggaran raksasa itu hanya untuk biaya unggahan media sosial saja, melainkan sudah disesuaikan dengan standar commercial rate card klien dan kerumitan produksi di lapangan.

Untuk proyek The Duda's Minus One bersama KKP, dana tersebut digunakan untuk memproduksi konten perjalanan edukatif. Lokasinya meliputi budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta pembangunan fasilitas cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna. Semua proses ini diklaim telah melalui prosedur pengadaan resmi dan transparan di Inaproc.id maupun e-catalogue.com.

Jujur, siapa yang nggak kena mental kalau ditanya anak sendiri soal kehalalan uang?