Hiburan

Nia Ramadhani mengunggah dua foto yang memperlihatkan gaya santainya saat menikmati suasana malam di Bali. Istri Ardi Bakrie ini memilih outfit serba putih yang memberikan kesan minimalis sekaligus elegan.

Untuk atasannya, Nia memakai tank top putih bertali tipis dengan potongan leher persegi. Karena panjang baju yang hanya sampai pinggang, perut ratanya pun sedikit terlihat. Penampilan ini dipadukan dengan celana panjang putih model wide leg yang longgar, sehingga membuat tubuhnya terlihat semakin jenjang layaknya seorang model.

Biar makin effortless, Nia tidak menggunakan banyak aksesori maupun riasan wajah yang mencolok. Rambut panjang hitamnya pun hanya dibiarkan terurai natural. Dalam foto-foto tersebut, ia berpose sambil merapikan rambut dengan kedua tangan terangkat, serta berdiri dengan satu tangan di pinggang sambil tersenyum ke arah samping.

Unggahan artis berusia 36 tahun ini langsung dibanjiri komentar. Netizen memuji gayanya yang sederhana tapi tetap elegan, dan Nia juga disebut-sebut mirip Kendall Jenner. Salah satu komentar bahkan terang-terangan menulis, "Aku kira kendaljener 😍".

Jujur, look serba putih memang nggak pernah gagal buat kasih vibe 'old money' yang clean. Apalagi dengan potongan wide leg yang bikin kaki kelihatan panjang banget, Nia benar-benar membuktikan kalau simpel itu justru lebih berkelas. Siapa yang setuju kalau gaya minimalis kayak gini justru paling juara?