Hiburan

Glenca Chysara dan Rendi Jhon mengadakan acara tasyakuran empat bulanan untuk kehamilan pertama mereka. Momen bahagia ini mereka bagikan melalui akun Instagram masing-masing.

Glenca tampil sangat elegan mengenakan kebaya modern berwarna putih gading atau ivory. Atasan yang ia pakai memiliki potongan panjang dengan detail bordir bunga berwarna senada yang menghiasi bagian depan hingga ke lengan. Untuk menambah kesan anggun, Glenca menambahkan veil atau kerudung panjang transparan berwarna putih dengan detail renda besar di bagian pinggirnya yang menjuntai hampir menyentuh lantai.

Sementara itu, Rendi Jhon tampil serasi dengan mengenakan atasan berwarna kuning gading. Busana yang ia pilih memiliki kerah tegak tanpa lipatan serta detail kancing di bagian depan. Tak hanya pasangan ini, anggota keluarga lainnya juga kompak mengenakan busana dengan warna yang senada.

Untuk urusan riasan, Glenca memilih gaya makeup soft glam dengan complexion yang terlihat halus. Wajahnya tampak segar dan manis berkat sentuhan blush on bernuansa peach, riasan mata yang lembut, serta lipstik pink nude. Penampilannya makin sempurna dengan rambut hitam yang ditata rapi model sanggul atau updo yang tersembunyi di balik veil, serta tambahan anting yang memberikan sentuhan elegan.

Memasuki trimester kedua usia kehamilan, baby bump di perut Glenca kini semakin terlihat jelas. Berkat pilihan busana yang pas, pesona bumil dari wanita berusia 31 tahun ini benar-benar terpancar maksimal. Jujur, look-nya benar-benar definisi anggun yang nggak berlebihan!