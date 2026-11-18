Hiburan

Andien berhasil membawa pulang penghargaan Artis Solo Soul/R&B Alternatif Terbaik lewat lagunya yang berjudul "Jatuh Pelan" dalam AMI Awards 2026. Andien mengaku belum pernah menemui kategori seperti ini selama bernyanyi, dan baru masuk tahap nominasi saja ia sudah berdebar-debar.

Andien menyebut momen ini sebagai momen sirkular penuh. Setiap menghadiri penyerahan penghargaan, ia selalu teringat awal mula kariernya di belantika musik Indonesia pada tahun 2000. Saat itu, Andien sukses menyabet penghargaan Pendatang Baru Terbaik berkat hit "Bisikan Hati".

Andien juga tampil memeriahkan panggung AMI Awards di Jakarta pada 4 November 2026. Dia duet bareng Sisca Saras membawakan lagu "Gemintang". Lagu ini punya sejarah panjang karena dirilis sekitar dua dasawarsa lalu dan baru saja dirilis ulang belum lama ini. Andien bercerita bahwa ia dulu menyanyikan "Gemintang", lalu Sisca merekamnya kembali.

Beberapa tahun lalu, Andien membawakan "Gemilang" di AMI Awards, lagu yang dilantunkan Trie Utami bersama bandnya, Krakatau. Ia juga telah beberapa kali menyanyikan karya seniornya, sementara lagunya sendiri diluncurkan kembali oleh musisi lain.

Andien memaknai apresiasi tersebut dengan ruang yang masih sangat besar untuk dieksplorasi dan berkarya.