Hiburan

Nita Gunawan akhirnya buka suara soal kondisi wajahnya yang sempat bikin heboh. Aktris ini harus terbang ke Shanghai, China, untuk menjalani prosedur medis darurat guna mengeluarkan penumpukan filler di wajahnya. Keputusan ini diambil setelah dokter memperingatkan adanya risiko serius karena pipi dan wajah Nita sering membengkak parah, terutama saat bangun tidur atau ketika staminanya lagi drop.

Masalah estetika ini bahkan sempat terlihat di beberapa judul film yang dia bintangi sepanjang 2024. Nita memilih menyelesaikan syuting tiga film dulu sambil menabung biaya medis sebelum akhirnya berangkat ke Shanghai pada Agustus lalu. Selain filler yang sebagian sudah masuk ke jaringan otot, dokter juga mengangkat benang di area hidungnya yang merusak jaringan dan memicu benjolan. Sekarang Nita merasa lega karena wajahnya sudah kembali normal setelah proses pembersihan tersebut.

Raffi Ahmad dan Kritik Endorsement

Di sisi lain, Raffi Ahmad menunjukkan respons yang cukup dewasa saat menghadapi gelombang kritik keras dari publik dan sesama figur publik. Polemik ini bermula dari kerja sama endorsement senilai belasan miliar rupiah. Sebagai sosok yang kini menjabat sebagai pejabat publik, Raffi menegaskan kalau dia tidak menutup mata atau telinga terhadap suara kritis masyarakat.

Presenter ini secara terbuka berterima kasih kepada konten kreator dan komika seperti Pandji Pragiwaksono, Windah Basudara, hingga Andovi da Lopez yang sudah bersuara lantang. Bagi Raffi, kritik tajam itu adalah bahan introspeksi berharga untuk berbenah. Dia juga mengingatkan para pendukungnya agar tidak menyerang balik orang-orang yang melayangkan kritik, karena ruang aspirasi publik harus tetap dijaga.

Suzzanna Versi Kocak di Kota Tua

Suzzanna, legenda film horor Indonesia, hadir kembali dengan gaya yang segar lewat proyek Chandra Liow. Menggunakan video mapping skala besar di fasad Museum Fatahillah, Kota Tua, Chandra memadukan horor klasik dengan komedi warna-warni. Alih-alih bikin takut, adegan ikonik beli sate justru dipelesetkan jadi momen kocak saat sang hantu mengejar sebotol minuman soda dingin.

Pertunjukan berdurasi 10 sampai 15 menit ini sukses bikin pengunjung tertawa berkat karakter pedagang yang panik dan kemunculan vlogger pemburu hantu zaman sekarang. Bekerja sama dengan pemilik IP resmi Suzzanna, kampanye kreatif ini menghadirkan atraksi visual di ruang publik Jakarta serta pengalaman interaktif seperti wahana rumah hantu di beberapa kota besar.

Ambisi Oscar Spider-Man dan Harapan Chris Pratt

Sony Pictures sedang tancap gas melakukan kampanye besar agar Spider-Man: Brand New Day bisa masuk nominasi Best Picture di Academy Awards. Tom Rothman, Chairman sekaligus CEO Sony Pictures Motion Picture Group, sangat percaya diri film keempat versi Tom Holland ini layak masuk jajaran karya terbaik dunia. Hal ini didasari kesuksesan box office yang masif dan skor kritikus mencapai 90 persen di Rotten Tomatoes.

Rothman menilai penambahan kuota kategori Best Picture menjadi 10 film seharusnya memberi ruang bagi karya komersial berkualitas tinggi. Menurutnya, kekuatan film ini ada pada penyelesaian konflik yang emosional dan intim antar-karakter, bukan cuma soal efek visual. Untuk mendukung ambisi ini, Sony menyiapkan strategi pemutaran eksklusif global dan rencana rilis ulang di bioskop dengan adegan tambahan.

Sementara itu, kabar mundurnya James Gunn dari kursi kepemimpinan DC Studios disambut antusias oleh Chris Pratt. Pemeran Star-Lord ini terang-terangan berharap sang sutradara bisa kembali menggarap film keempat Guardians of the Galaxy. Pratt mengaku sangat menikmati dinamika kerja dengan Gunn yang punya visi sinematik langka di Hollywood.

Meski belum berkomunikasi langsung setelah kabar tersebut merebak, Pratt menyatakan bakal senang jika waralaba pahlawan luar angkasa ini dihidupkan kembali di bawah komando Gunn. Karakter Peter Quill sendiri sudah diberi petunjuk bakal kembali ke jagat sinema Marvel, dan Pratt memastikan dirinya siap beraksi kapan saja kesempatan itu datang.