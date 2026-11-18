Hiburan

Bernadya baru saja membagikan momen seru kulineran di Bandung lewat TikTok. Meski tujuannya ke sana untuk manggung di sebuah acara, penyanyi ini tetap menyempatkan waktu buat wisata kuliner seharian.

Perjalanannya dimulai setelah menempuh waktu tiga jam, di mana ia langsung menuju restoran Sinar Warisan. Di sana, Bernadya mencicipi Kornet Kuah Warisan dan Kornet Kuah Susu yang terkenal dengan olahan sup kornet utuh siram kuah hangat. Biar makin lengkap, menu ini ditemani gorengan tempe, perkedel, dan sate kulit.

Sebelum naik panggung, Bernadya sempat mampir ke hotel untuk persiapan make up dan hairdo. Sambil dandan, ia menikmati hidangan penutup dari Dough Deli. Setelah selesai manggung, ia lanjut makan malam dengan memesan Oseng Sapi Mercon dan Oseng Sapi Asap dari restoran Imah Babaturan. Jangan lupa, ada tempe mendoan juga yang masuk dalam daftar pesanan.

Kenyang makan nasi belum cukup, Bernadya juga menyantap takoyaki favoritnya di Bandung, yaitu Tako Buranko. Penutup hari yang sempurna adalah martabak dari Martabak Nikmat Andir. Ia memilih menu Martabak Pandan Jagung Keju yang aromanya sudah menggoda sebelum dimakan.

Saat mencicipinya, Bernadya merasa terkejut karena rasanya mirip jasuke atau jagung susu keju di dalam adonan martabak. Video ini sukses bikin banyak orang ngiler, sampai-sampai ada netizen yang menyarankan supaya Bernadya jadi food vlogger saja karena dianggap sangat cocok.

Jujur, melihat jadwal makanannya saja sudah bikin lapar. Menurut kalian, menu mana yang paling wajib dicoba kalau lagi di Bandung?