Hiburan

Nikita Willy dan suaminya, Indra Priawan, mencoba tantangan olahraga HYROX di Seoul, Korea Selatan. Pasangan yang menikah pada 2020 ini tampil kompak mengikuti ajang kebugaran yang menguji kekuatan serta daya tahan fisik.

Melalui akun Instagram pribadinya, Nikita membagikan momen kebersamaan mereka saat berkompetisi. Dalam foto-foto tersebut, Nikita terlihat mengenakan busana olahraga tertutup berwarna gelap lengkap dengan hijab. Indra juga tampil senada dengan kaus dan celana hitam.

Ada momen manis saat Indra merangkul bahu Nikita sambil tersenyum ke kamera, sementara Nikita membalas senyum itu sambil mengangkat satu tangan di tengah keramaian peserta HYROX Seoul. Dalam keterangan unggahannya, Nikita menyebut perjalanan ini sebagai bagian dari kehendak Allah dengan menulis, "By Allah’s will. Side by side... hyroxseoul".

Keikutsertaan dalam HYROX menjadi aktivitas bersama yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Ajang ini menuntut peserta menggabungkan kemampuan berlari dengan sejumlah latihan fisik yang menguji kekuatan, stamina, dan ketahanan tubuh.

Kehadiran Indra di samping Nikita menunjukkan dukungan penuh mereka dalam menghadapi tantangan fisik bersama. Keduanya membuktikan kalau mereka bukan sekadar tampil di depan kamera, tapi memang benar-benar menikmati aktivitas kebugaran sebagai pasangan.

Kekompakan mereka ini langsung banjir pujian dari warganet. Banyak pengikut Nikita yang memberikan respons positif dan mendoakan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Definisi couple goals yang nggak cuma pamer kemesraan, tapi juga sehat bareng!