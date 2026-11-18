Hiburan

Winky Wiryawan terlihat tetap awet muda dan energik walaupun sudah berkarier sejak era 1990-an. Rahasianya ternyata ada pada kombinasi perawatan kulit dan manajemen emosi yang cukup disiplin.

Winky Wiryawan sendiri merupakan seorang aktor, DJ dengan nama panggung DJ Winky, serta pembawa acara televisi yang berbasis di Jakarta.

Perawatan Kulit Anti Matahari

Fokus utama Winky dalam menjaga penampilan adalah perawatan kulit, terutama karena ia hobi olahraga luar ruang seperti lari, hiking, dan naik gunung. Karena sering lupa memakai sunscreen saat beraktivitas, ia rutin menjalani perawatan untuk mengembalikan kecerahan kulitnya setelah terpapar sinar matahari.

Dalam keterangannya pada 17 November 2026 di Menteng, Jakarta Pusat, Winky mengaku tidak menjalani perawatan yang berat. Ia sudah rutin melakukan perawatan di klinik khusus pria, Menology by ZAP, selama dua tahun. Menariknya, Winky sudah menjadi pelanggan setia di sana sebelum akhirnya dipercaya menjadi brand ambassador.

Mengelola Emosi dengan Teori Rinjani

Selain fisik, Winky sangat menjaga ketenangan pikiran. Ia punya prinsip unik dalam mengelola emosi, baik itu rasa bahagia, sedih, maupun putus asa. Menurutnya, gejolak emosi tersebut hanya boleh dirasakan selama lima menit saja dalam tubuh dan jiwanya.

Ia merasa jika perasaan itu dibiarkan berlarut lebih dari lima menit, hal tersebut bisa merusak diri. Misalnya, perasaan merasa hebat terus-menerus justru berbahaya karena seseorang pasti akan jatuh pada saatnya. Saat menghadapi kegagalan atau kritik, Winky tetap memberi ruang untuk bersedih atau bahkan menangis, namun tetap membatasinya hanya lima menit sebelum kemudian menarik napas dan melepaskannya.

Bagi Winky, membawa perasaan negatif ke mana-mana hanya akan merusak diri sendiri dan lingkungan sekitar. Prinsip hidup inilah yang ia sebut sebagai Teori Rinjani.

Filosofi dari Puncak Gunung

Teori Rinjani ini lahir dari pengalamannya mendaki Gunung Rinjani. Winky menganggap gunung tersebut sangat cantik, bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya gunung yang memiliki aura seperti perempuan di Indonesia. Saking terpukaunya dengan pemandangan di puncak, ia sempat lupa mengabadikan momen tersebut melalui foto.

Namun, pengalaman yang paling membekas adalah saat ia harus turun dari puncak. Winky sempat merasa tidak enak karena ingin terus berada di atas. Dari situlah ia menyadari bahwa perasaan enak atau kebahagiaan itu tidak bisa berlangsung selamanya.

Ia mengibaratkan kehidupan seperti mendaki gunung: orang yang berada di atas suatu saat akan jatuh, dan mereka yang berada di bawah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Inti dari Teori Rinjani menurut Winky adalah seindah apa pun sesuatu diberikan, akan ada saatnya seseorang diminta untuk turun dengan cepat.