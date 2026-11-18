Hiburan

Lagu cinta segitiga yang dipopulerkan Kahitna akhirnya hadir lagi dengan wajah baru. Kali ini, "Aku, Dirimu, Dirinya" diinterpretasikan ulang lewat kolaborasi Yovie Widianto, Andi Rianto, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya sejak 13 November 2026 di semua platform streaming digital.

Jujur, pilihan penyanyinya nggak main-main. Versi remake ini tetap mempertahankan melodi yang sudah akrab di telinga, tapi dikasih aransemen dan warna vokal yang beda. Melodi khasnya tetap jadi benang merah yang menghubungkan versi baru ini dengan karya aslinya.

Di sini, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya dikasih ruang buat mengeksplorasi dinamika vokal mereka. Karakter suara ketiganya berpadu buat membangun suasana yang kaya, tapi tetap nggak ngilangin kekuatan lirik dan melodi yang sudah dikenal luas. Kita tahu banget kalau lagu ini bercerita soal kebimbangan seseorang yang terjebak dalam hubungan dengan lebih dari satu hati—tema yang nggak ada matinya dan tetap relevan buat lintas generasi.

Kolaborasi ini jadi momen pas buat ngenalin lagi karya Kahitna ke pendengar masa kini. Buat yang sudah lama suka, versi ini jadi kesempatan nikmatin lagu lama dengan pendekatan musikal yang segar. Sementara buat generasi baru, ini adalah jalan buat mengenal salah satu lagu cinta legendaris lewat interpretasi penyanyi yang lagi populer sekarang.

Perpaduan pengalaman musikal Yovie Widianto dan Andi Rianto dengan vokal Lyodra, Tiara Andini, serta Ziva Magnolya menghasilkan karya yang menghormati versi asli, sekaligus kasih perspektif baru soal cinta dan pilihan. Kita semua tahu kalau urusan cinta segitiga itu emang ribet, tapi kalau dibikin lagu seindah ini, galaunya jadi terasa estetik.