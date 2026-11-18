Hiburan

Aktor Nino Fernandez membagikan momen bahagia lewat Instagram, seperti dilihat detikcom pada Rabu (18/11/2026). Dalam unggahan tersebut, terlihat Kaia sedang berusaha belajar berjalan.

Nino menuliskan pesan manis untuk anaknya, "Pelan-pelan, Nak. Kamu belajar jalan, Papa belajar melepas. Tapi sekarang, pegangan dulu ya".

Sontak saja, netizen langsung menyerbu kolom komentarnya dengan berbagai reaksi gemas. Banyak yang memuji betapa lucunya Kaia, mulai dari pipinya yang menggemaskan sampai kulitnya yang putih.

Jujur, siapa sih yang nggak ikut meleleh lihat bayi belajar jalan? Definisi bahagia yang sederhana banget ya.