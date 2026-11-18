Hiburan

Nadine Chandrawinata sedang mengandung anak ketiga bersama Dimas Anggara. Aktris yang lahir 8 Mei 1984 ini menyebutkan bahwa Hari Perkiraan Lahir atau HPL-nya jatuh pada April 2027.

Meski hamil di usia 42 tahun, Nadine mengaku masih ingin banyak beraktivitas di luar rumah. Hal ini memang cocok dengan profilnya yang dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pencinta alam. Salah satu momen yang terlihat adalah saat ia piknik di Plataran Mendjangan dengan pemandangan hutan mangrove.

Urusan dapur, Nadine ternyata jago masak. Ia sempat membagikan momen saat menyiapkan bahan-bahan segar seperti jamur, buah strawberry, dan daun seledri. Selain memasak, ia juga bisa baking, terbukti dengan momen saat ia membuat roti sourdough di rumahnya.

Sisi sederhana Nadine juga terlihat ketika ia bersantai sambil menikmati buah anggur dengan posisi lesehan di halaman rumah, ditemani kucing peliharaannya.

Untuk urusan lidah, Nadine ternyata sangat suka makanan tradisional. Waktu berkunjung ke Wonosobo, ia menikmati kuliner khas seperti tempe kemul, es dawet, dan es kelapa. Tidak hanya bersama keluarga, Nadine juga sering menghabiskan waktu bersama sahabat, termasuk piknik di taman sambil menikmati es jeruk dan kue-kue cantik.

Kelihatannya Nadine memang tipe yang bisa menikmati hal-hal simpel, dari roti artisan sampai tempe kemul, ya?