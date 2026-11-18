Hiburan

Afgan Syahreza blak-blakan soal masalah kulit yang paling bikin dia kepikiran: bekas jerawat. Musisi ini mengaku punya bekas jerawat yang meninggalkan tekstur atau bopeng pada wajah. Saking jelasnya, bopeng ini tetap terlihat meskipun dia sudah pakai riasan.

Menurut Afgan, kebiasaannya memencet jerawat terkadang justru membuat bekas jerawat semakin mengganggu penampilan. Terlebih, saat bekerja di depan kamera, kondisi kulit wajah bisa terlihat lebih jelas.

Untuk mengatasi hal itu, Afgan mencoba berbagai perawatan di Menology, klinik khusus pria dari ZAP Group. Sebelum mulai treatment, dia melakukan pemeriksaan pakai skin analyzer untuk tahu kondisi dan kebutuhan kulitnya. Langkah ini membantu Afgan memahami jenis kulit serta treatment apa saja yang sebenarnya cocok atau malah nggak pas buat dia.

Salah satu perawatan yang dia coba adalah skin booster untuk membantu mengatasi bekas jerawat tersebut. Pengalaman positif ini bikin Afgan makin sadar kalau mengenali kebutuhan kulit itu wajib hukumnya sebelum menentukan jenis perawatan yang akan diambil.

Sebagai brand ambassador Menology, Afgan ingin kehadirannya bisa memotivasi lebih banyak pria untuk mulai peduli sama kesehatan kulit. Dia merasa kesadaran cowok soal skin treatment sekarang sudah jauh lebih berkembang dibanding sebelumnya.

Dalam konferensi pers ZAP Fest 2026 di Jakarta pada 17 November 2026, Afgan mengajak sebanyak-banyaknya pria untuk tidak ragu memulai rutinitas merawat diri. Menurutnya, perawatan kulit kini bukan lagi urusan kaum hawa saja, tapi juga penting untuk menunjang penampilan pria.