Hiburan

Riwayat pendidikan Mulan Jameela kembali jadi bahan omonganan setelah psikolog Lita Gading melontarkan kritik soal masa studi S1 sang penyanyi yang disebut hanya berlangsung selama dua tahun.

Imbas kritik tersebut, unggahan lama Mulan di Instagram pada Oktober 2022 kembali disorot. Di sana, anggota DPR RI ini sempat curhat soal perjalanan panjangnya sampai bisa meraih gelar sarjana dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).

Kenyataannya, Mulan mengaku sempat meninggalkan bangku kuliah selama bertahun-tahun. Dia bercerita bahwa dirinya pernah menempuh pendidikan di STBA YAPARI ABA Bandung sejak 1998 sampai 2001. Waktu itu, dia sebenarnya tinggal menyelesaikan skripsi saja, tapi terhenti karena berbagai fase kehidupan.

Keinginannya untuk balik kuliah pun ternyata butuh waktu yang nggak sebentar. Mulan mengungkapkan kalau dia harus meminta izin kepada suaminya, Ahmad Dhani, selama bertahun-tahun sebelum akhirnya benar-benar mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada 2018.

Jujur saja, drama kuliah yang terhenti bertahun-tahun itu sebenarnya relate banget sama banyak orang, tapi kalau sudah jadi anggota DPR, ya memang bakal jadi sorotan terus.

Kira-kira menurut kalian, izin suami buat kuliah itu memang harus sampai bertahun-tahun ya?