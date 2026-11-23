Hiburan

Ratu Sofya resmi debut di dunia produksi film sebagai associate producer untuk film Sumpah Darah yang disutradarai oleh Cornelio Sunny. Keputusan aktris berusia 22 tahun ini untuk terjun ke balik layar muncul karena ketertarikannya mempelajari proses kerja Cornelio Sunny, kekasihnya yang juga seorang aktor, sutradara, penulis skenario, dan produser.

Karena pasanganku juga orang balik layar, Jadi aku belajar banyak sama dia. Akhirnya ya let's try, kata Ratu Sofya saat berada di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, 18 November 2026.

Ratu mengaku tidak terlalu kesulitan beradaptasi di posisi barunya ini. Menurutnya, ia sudah cukup familier dengan cara kerja Sunny karena sering menemani bekerja, ditambah dukungan dari tim produksi lainnya yang membuat semuanya berjalan lancar.

Kontribusi nyata Ratu terlihat dalam strategi promosi film tersebut. Ia aktif berdiskusi dengan Sunny dan para produser lain, terutama untuk konten TikTok. Karena hobi mengikuti tren media sosial, Ratu adalah otak di balik ide joget Sumpah Darah yang menggunakan lagu dangdut dari film itu.

Namun, ternyata jadi associate producer nggak semudah itu. Ratu sempat merasa kewalahan dan kehabisan ide sampai mencurahkan isi hatinya karena merasa terbebani. Tekanan itu muncul karena tanggung jawabnya tidak sebatas mengawal penayangan film, melainkan juga memikirkan strategi promosi serta menghadapi kendala koordinasi jadwal pemain.