Cut Memey spill rasanya jadi orang biasa di Kanada, nggak ada macet!

Hiburan

Cut Memey benar-benar menikmati hidup tenang setelah memutuskan meninggalkan industri hiburan Indonesia. Aktris ini memilih menjalani kesehariannya sebagai masyarakat biasa di Kanada bersama suaminya, Paul Rowland.

Saat mampir ke Jakarta pada Jumat 23 Oktober 2026, Cut Memey cerita kalau kunjungannya kali ini buat liburan sekaligus menghadiri sebuah acara di Bandung. Dia merasa jauh lebih nyaman hidup jauh dari hiruk pikuk dunia keartisan yang dulu dia jalani.

Kehidupan di sana tuh lebih tenang (Kanada) saja. Jauh dari hiruk pikuk dunia keartisan. Jadi kembali lagi jadi orang biasa. Jadi lebih membumi saja, kata Cut Memey.

Selain suasana yang lebih kalem, ada satu hal yang bikin dia betah banget: nggak ada macet. Bayangin, perbedaan paling terasa buat dia adalah kelancaran lalu lintas di sana kalau dibandingin sama Jakarta.

Bukan cuma soal jalanan, Cut Memey juga menyoroti gimana orang-orang di Kanada sangat menghargai waktu dan privasi. Di sana, nggak ada istilah ketemu dadakan. Semua harus dijadwalkan dengan janji temu yang jelas karena masing-masing orang punya kesibukan sendiri.

Kalau kita mau ketemu, kita harus bikin janji dulu. Tidak bisa, eh ketemu saja sekarang, ungkapnya. Menurut dia, orang di sana juga lebih menghargai privasi.

Jujur, definisi 'hidup tenang' versi Cut Memey ini terdengar seperti mimpi buat kita yang tiap hari terjebak macet di jalanan kota besar.