Rhoma Irama bakal jadi pembuka konser Guns N' Roses

Hiburan

Rhoma Irama siap mengguncang panggung konser Guns N' Roses di Jakarta pada 21 November 2026. Dia nggak sendirian, karena bakal tampil bareng delapan gitaris legendaris Indonesia dalam pertunjukan spesial bertajuk '9 Dewa Gitar'.

Sesi ini bakal jadi rangkaian pembuka sebelum band rock asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, naik panggung. Promotor Rajawali Indonesia menghadirkan kolaborasi sejumlah musisi lintas generasi dari industri musik Tanah Air. Menurut Rajawali Indonesia lewat Instagram pada 22 Oktober 2026, sembilan maestro senar yang terlibat bukan cuma ngebentuk sejarah rock Indonesia, tapi juga membangun warisan di era emas Guns N' Roses tahun 80-an dan 90-an.

Mungkin banyak yang bingung kenapa Raja Dangdut masuk daftar? Nah, ternyata Rhoma Irama punya pengalaman musik rock di awal kariernya dan pernah gabung di grup musik rock bernama Gayhand. Jadi, ini saatnya kita lihat sisi rock n' roll dari beliau.

Biar penampilannya makin solid, Dewa Budjana dipercaya jadi pengarah musik untuk '9 Dewa Gitar'. Rencananya, para gitaris ini bakal membawakan lagu dari perjalanan karier masing-masing, plus beberapa bagian yang bakal dimainkan bareng-bareng. Jujur, bayangin aja gimana pecahnya panggung kalau mereka sudah jamming bareng.

Selain sembilan gitaris, pertunjukan ini juga melibatkan Achmad Albar, Roy Jeconiah, dan Krisyanto sebagai vokalis. Untuk instrumen pengiring, bakal ada Rere Reza, Shadu Rasjidi, serta Rio Ricardo yang mengisi posisi tersebut. Fix, ini bakal jadi salah satu opening act paling epik sebelum Guns N' Roses tampil!