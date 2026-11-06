Reiner Manopo curhat rasanya 'terjebak' main sinetron kolosal

Hiburan

Bayangkan sudah pede tanda tangan kontrak buat main sinetron modern, tapi tiba-tiba malah disuruh pakai kostum kerajaan. Itulah yang dialami Reiner Manopo. Aktor berusia 23 tahun ini merasa seperti terjebak karena proses casting awalnya bukan untuk proyek kolosal.

Reiner bercerita kalau awalnya ia tidak menyangka bakal terlibat dalam tema kerajaan. Menurutnya, kontrak yang ia tanda tangani itu untuk sinetron modern, tapi anehnya setelah beberapa episode, ia malah "dicemplungin" ke proyek kolosal.

Walaupun awalnya tidak sesuai rencana, Reiner ternyata menikmati prosesnya. Ia justru mendapatkan banyak pengalaman berharga yang menurutnya sulit untuk dilupakan. Salah satu momen yang paling bikin seru adalah saat ia harus melakukan berbagai adegan terbang menggunakan sling.

Saking ekstremnya, Reiner pernah berada dalam posisi tergantung dengan kepala di bawah. Tenang, ini bukan karena kesalahan teknis. Reiner menegaskan kalau posisi terbalik itu memang bagian dari tuntutan adegan yang harus ia jalani.

Buat Reiner, semua aksi ekstrem di sinetron kolosal tersebut jadi salah satu memori paling berkesan dalam perjalanan karier aktingnya. Kita sih cuma bisa membayangkan betapa pusingnya kepala kalau harus syuting sambil terbalik begitu, tapi hei, demi seni kan ya?

Kira-kira siapa lagi ya aktor muda yang punya pengalaman syuting paling aneh?