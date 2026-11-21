Hiburan

RCTI meluncurkan sinetron terbaru mereka yang berjudul Tertulis Untuk Kita. Drama ini hadir untuk menghibur masyarakat dengan mengedepankan keterikatan emosional antara penonton dan karakter di dalamnya.

Sinetron ini bakal mengandalkan konflik yang kuat serta hubungan antar karakter yang kompleks. Perjalanan emosi dalam ceritanya diharapkan bisa membawa penonton hanyut ke dalam alur kisahnya.

Koento menjelaskan dalam sesi konferensi pers bahwa melalui Tertulis Untuk Kita, mereka mencoba mempertahankan kekuatan emosional tersebut. Di saat yang sama, mereka juga melakukan pendekatan yang lebih relevan dengan selera penonton saat ini.

Jujur saja, kalau cuma modal 'hubungan kompleks' dan 'konflik kuat', biasanya sudah jadi menu wajib sinetron kita. Tapi penasaran juga sih, sejauh mana pendekatan 'relevan' yang dimaksud bisa bikin kita nggak bosan nontonnya.