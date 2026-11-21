Hiburan

Ratusan ibu-ibu dari Kelurahan Joglo Jakarta Barat dan Larangan Tangerang berkumpul buat nonton bareng (nobar) episode perdana sinetron terbaru RCTI, Tertulis untuk Cinta. Suasananya ramai banget karena para ibu ini juga membawa anak-anak mereka dan menunggu dengan antusias sampai episode pertamanya tayang. Pas mulai, mereka benar-benar larut mengikuti setiap adegan yang muncul di layar.

Bukan cuma soal ceritanya, momen paling pecah adalah saat cast sinetron tersebut, yang diwakili oleh Stefan William, muncul menyapa penonton. Kehadiran aktor ini langsung disambut histeris oleh para ibu yang hadir. Fix, pesona Stefan memang nggak ada lawan!

Salah satu warga Kelurahan Joglo Jakarta Barat bernama Etin, yang berusia 48 tahun, mengaku sudah jadi penggemar berat Stefan William sejak sang aktor main di sinetron Anak Jalanan. Saking semangatnya, Etin bahkan merasa deg-degan waktu Stefan jalan mendekati kerumunan penonton.

Etin merasa senang banget bisa menyaksikan episode perdana Tertulis untuk Cinta. Setelah menonton, dia mengaku makin penasaran dengan alur ceritanya dan bertekad bakal menonton terus sinetron ini. Kita lihat saja, apakah ceritanya bakal seikonik drama-drama sebelumnya atau malah bikin geregetan!