Karina Ranau Alami Insomnia Parah Gara-gara Kasus Penganiayaan yang Belum Kelar

Hiburan

Karina Ranau mengalami gangguan psikologis berkepanjangan akibat ketidakpastian penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menimpanya. Istri mendiang aktor Epy Kusnandar ini mengaku menderita insomnia parah sampai harus mengonsumsi obat-obatan agar bisa tidur.

Saat berada di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu 4 November 2026, Karina mengungkapkan bahwa ia sangat kesulitan beristirahat setiap malam. Meski tetap berusaha menjalankan aktivitas dan pekerjaannya, ia merasa harus berjuang menghadapi penderitaan ini seorang diri.

"Saya sudah mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Setiap malam saya di warung, kerja. Setiap malam saya pulang gak bisa tidur. Setiap malam sampai hari ini saya selalu harus minum obat. Saya harus minum obat supaya bisa tidur," ungkap Karina sambil menahan tangis.

Karina berusaha menyembunyikan trauma dan ketakutan sejak peristiwa itu terjadi. Namun, proses hukum yang belum memberikan kepastian justru membuat tekanan psikologisnya terasa semakin berat. Ia pun mempertanyakan kenapa belum ada kepastian hukuman terhadap pria yang diduga melakukan kekerasan kepadanya.

Kepada aparat kepolisian dan pihak yang memperjuangkan keadilan, ia memohon agar kasus ini mendapat perhatian. Karina menegaskan agar pelaku tidak dibiarkan tidur nyenyak sementara dirinya sendiri tidak bisa tidur sampai saat ini.

Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Juni 2026 sekitar pukul 11.45 WIB di Warung Jukut Goreng Samali, kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Masalah bermula ketika seorang pria memaksa memesan makanan sebelum warung beroperasi.

Situasi memanas setelah pria tersebut tersinggung karena ditegur secara sopan oleh Karina untuk memindahkan sepeda motor yang menghalangi ruko tetangga. Pria itu diduga mencengkeram tangan Karina dan mendorong tubuhnya hingga terjatuh ke aspal jalan raya.

Akibat serangan itu, Karina mengalami luka lecet dan memar di sejumlah bagian tubuh. Luka fisik tersebut ternyata meninggalkan trauma mendalam yang masih dirasakannya hingga November 2026, sambil terus menantikan kepastian hukum atas kejadian tersebut.