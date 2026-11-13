Rahasia di balik adegan viral Jefri Nichol di sinetron Terbaik Itu Kamu

Hiburan

Banyak netizen yang heboh setelah melihat potongan adegan Jefri Nichol dalam sinetron Terbaik Itu Kamu. Mulai dari gestur tiga jari, dialog yang menyinggung soal ijazah, sampai pembahasan tentang satwa yang mendadak viral di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Jefri memang sengaja berimprovisasi memasukkan isu-isu panas yang lagi aktual, atau semua itu memang sudah tertulis di naskah sejak awal.

Penulis skenario sinetron tersebut, Cassandra Massardi, akhirnya buka suara pada 12 November 2026. Dia mengonfirmasi kalau semua adegan yang jadi perbincangan itu, termasuk gestur tiga jari dan dialog tentang ijazah serta satwa, memang sudah masuk dalam konsep skenario atau scripted. Jadi, bukan sekadar ide dadakan Jefri saat syuting, tapi memang sudah dirancang oleh tim kreatif.

Meski terlihat seperti sindiran atau isu luar, Cassandra menegaskan kalau adegan-adegan ini tetap punya konteks yang kuat dengan cerita dan karakter yang dimainkan Jefri, yaitu Kenzi. Penulisan skenarionya sengaja diarahkan agar situasinya terasa realistis. Tujuannya supaya dialog yang muncul tidak terasa aneh atau muncul tanpa alasan yang jelas dalam alur cerita.

Sebagai contoh, saat Kenzi dan teman-temannya membahas satwa endemik Kalimantan seperti orang utan dan bekantan yang habitatnya rusak karena kebakaran hutan dan lahan, percakapan itu tidak terjadi begitu saja. Konteksnya adalah mereka sedang belajar untuk mengikuti ujian Paket C. Hal ini sangat nyambung dengan latar belakang karakter Kenzi yang memang diceritakan belum menyelesaikan pendidikan SMA.

Menariknya, tim produksi ternyata tidak merasa khawatir meskipun adegan-adegan tersebut memancing reaksi beragam dari netizen. Menurut Cassandra, persoalan yang diangkat dalam dialog tersebut adalah fakta yang memang sudah diberitakan oleh media resmi. Selain itu, ada kesepakatan antara pemain dan tim produksi karena mereka memiliki keprihatinan yang sama terhadap isu-isu tersebut.

Cassandra menjelaskan kalau gaya sinetron Terbaik Itu Kamu memang mengusung pendekatan realistis. Karena cast, sutradara, dan produser memiliki value yang sama, ditambah dengan sosok Jefri Nichol sebagai pemeran utama yang punya prinsip kuat, mereka semua jadi satu suara dalam mengeksekusi adegan-adegan ini.

Lalu, bagaimana cara penulisan dialognya agar terasa hidup? Cassandra membocorkan metode pengembangan dialog yang dilakukan di lokasi syuting. Ada dua cara yang digunakan. Pertama, skenario memberikan pancingan berupa dialog singkat saja, lalu pemain diberikan ruang untuk berkreasi dan mengembangkan kata-katanya sendiri. Kedua, ada juga adegan yang dialognya sudah ditulis secara lengkap atau full dialogue.

Dalam hal ini, Cassandra mengibaratkan skenario sebagai pemberi bola. Karena Jefri Nichol sangat passionate dengan perannya, dia mampu membawa bola tersebut sampai ke gawang. Artinya, meskipun ada arahan naskah, kemampuan akting dan penjiwaan Jefri membuat dialog tersebut tersampaikan dengan sangat kuat kepada penonton.

Respons positif dari penonton ternyata di luar dugaan tim produksi. Cassandra mengaku tidak menyangka kalau penonton akan memperhatikan detail isu yang diangkat, karena biasanya penonton sinetron lebih fokus pada kisah cinta atau love story antar karakter. Namun, kepedulian penonton terhadap isu lingkungan dan sosial dalam sinetron ini justru membuat tim merasa senang.

Efeknya, sekarang penonton Terbaik Itu Kamu jadi lebih aktif memberikan masukan tentang isu apa lagi yang ingin mereka lihat dibahas dalam sinetron tersebut. Bahkan, beberapa penonton sampai mengirim pesan pribadi atau DM langsung ke Cassandra untuk memberikan ide dan usulan cerita. Cassandra pun menutup penjelasannya dengan rasa bangga terhadap Jefri Nichol dan merasa beruntung memiliki aktor seperti dia sebagai pemeran utama.