Kim Kardashian Manifesting Pasangan Idaman, Ternyata Ada 55 Kriteria!

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Kim Kardashian baru saja mengungkap rahasia pencarian pasangan idealnya lewat metode manifesting. Dalam episode terbaru acara The Kardashians, bintang reality show ini mengaku sudah mendapatkan sosok pria yang benar-benar sesuai dengan keinginan yang ia manifestasikan selama ini.

Saat ngobrol bareng komedian Nikki Glaser, Kim membahas soal cinta dan bagaimana ia menulis daftar berisi 55 kualitas yang harus dimiliki calon pasangan hidupnya. Yang bikin geleng-geleng kepala, Kim mengklaim kalau semua kriteria dalam daftar itu terpenuhi tanpa terkecuali. "Semua kriteria dalam daftar manifestasiku terpenuhi. Sebanyak 55 semuanya," ungkap Kim.

Walaupun Kim nggak menyebut nama secara gamblang, petunjuk yang ia berikan mengarah pada pembalap Formula 1 asal Inggris, Lewis Hamilton. Kim bahkan sempat memberikan petunjuk tambahan saat berbincang dengan Kris Jenner dan Khloe Kardashian mengenai asal-usul keluarganya.

Dalam percakapan itu, Kim menyebut dirinya memiliki 44 persen keturunan Inggris. Sambil memberi kode, ia bilang, "Lucu ya, aku 44 persen keturunan Inggris, kalau kalian tahu maksudku." Angka 44 langsung dikaitkan dengan Lewis Hamilton, pembalap berusia 41 tahun yang identik dengan nomor 44 saat berlaga di lintasan Formula 1.

Jujur, kita salut banget sama dedikasi Kim bikin list sampai 55 poin. Bayangin harus nge-check satu-satu kriteria itu sebelum bilang 'fix' ini orangnya. Kalau manifestasinya seakurat itu, kita semua jadi pengen coba bikin list juga, tapi kira-kira ada yang sanggup memenuhi 55 kriteria dalam satu orang?