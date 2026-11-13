Aldi Taher buka bisnis sate SADI, klaim pakai daging asli bukan 3D

Hiburan

Artis Aldi Taher resmi membuka usaha kuliner bernama SADI (Sate Aldi Taher) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 11 November 2026. Menariknya, Aldi memberikan penegasan bahwa sate yang dijual menggunakan daging asli dan bukan daging 3D yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Ia juga menyebut arang yang dipakai adalah batok asli.

Bagi Aldi, bisnis ini bukan hanya ladang usaha, tapi juga soal manfaat bagi masyarakat lewat pembukaan lapangan pekerjaan. Ia menyebut konsumsi daging di Indonesia masih kecil dibanding negara lain, sedangkan makan daging menurutnya meningkatkan imunitas dan kecerdasan.

Aldi tidak menjalankan SADI sendirian. Ia menjalankannya bersama sejumlah rekan dan tim yang ahli di bidangnya, karena menurutnya mengelola dapur, resep, hingga marketing akan melelahkan jika sendiri. Ia mengapresiasi para chef, termasuk tim MasterChef dan chef asal Garut yang membantu menyiapkan menu sate. Menurut Aldi, membuat sate itu butuh ketelitian dan nilai seni, bukan sekadar menusuk-nusuk daging.

Ada satu hal yang cukup mencolok dalam sistem rekrutmen karyawan SADI. Buddi Syah, partner bisnis Aldi, mengungkapkan bahwa calon karyawan wajib bisa membaca Al-Qur'an. Aturannya, saat jam kosong, karyawan harus bergantian membaca Al-Qur'an di musala. Tujuannya agar orang tua yang menitipkan anaknya bekerja di sana merasa yakin bahwa ibadah salat lima waktu mereka tetap terjaga.

Tempat usaha SADI juga sudah dilengkapi fasilitas musala ber-AC bagi pengunjung. Tempat itu disiapkan menjadi lokasi berkumpul, mulai dari acara reuni hingga agenda kantor. Ia pun mengajak siapa saja yang sedang terjebak macet di kawasan Cilandak untuk mampir dan bersilaturahmi di sana.