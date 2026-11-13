Kisah Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Balee di film Pasukan 1000 Janda

Hiburan

Film Pasukan 1000 Janda sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 12 November 2026 dengan label R13. Ceritanya berfokus pada sosok Laksamana Malahayati yang diperankan oleh Atiqah Hasiholan.

Setting film ini berada di Selat Malaka pada 1599. Saat itu, armada kapal perang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman menerobos perairan Aceh untuk menguasai jalur perdagangan. Serangan tersebut menghancurkan desa-desa pesisir dan membunuh banyak lelaki yang mencoba mempertahankan tanah mereka.

Kondisi itu meninggalkan duka bagi para perempuan Aceh yang kehilangan suami dan anggota keluarga. Alih-alih menyerah, mereka bangkit dan membentuk barisan perlawanan bernama pasukan Inong Balee, atau pasukan para janda, di bawah komando Laksamana Malahayati. Belanda pun menyadari bahwa menghadapi perempuan yang berjuang melindungi rumah dan anak-anak mereka ternyata jauh lebih sulit daripada melawan armada perang mana pun.

Laksamana Malahayati sendiri lahir pada 1 Januari 1550 dalam keluarga Kesultanan Aceh. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah yang menjabat sebagai panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh, dan Malahayati dikenal sebagai sosok yang pandai bernegosiasi.

Film ini digarap oleh Archie Hekagery yang berperan sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Pada 30 September 2026, Archie menjelaskan bahwa tujuannya adalah mengenalkan sosok pahlawan perempuan Laksamana Malahayati kepada kaum muda. Ia sengaja mengemas fragmen sejarah ini menjadi film fantasi karena menurutnya film adalah budaya pop, sehingga orang akan lebih tertarik untuk menonton.

Sumpah, ide bikin pasukan janda buat lawan penjajah itu badass banget, kan?