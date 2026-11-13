Prilly Latuconsina sempat kepikiran pensiun dini karena capek banget

Hiburan

Prilly Latuconsina mengaku sesekali terpikir untuk pensiun dini dari dunia hiburan supaya bisa menikmati hidup dengan lebih santai. Keinginan ini biasanya muncul saat dia lagi sibuk banget mengurus berbagai aktivitas di industri hiburan sampai urusan bisnis.

Prilly bilang kalau keinginan buat berhenti bekerja itu bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kondisi dan suasana hatinya. Bahkan, saat lagi sibuk-sibuknya, dia sering membayangkan bisa menikmati masa pensiun di usia 40-an. "Berubah-berubah. Kadang kalau lagi sibuk banget, 'Aku pengin pensiun,' gitu," ungkap Prilly saat ditemui di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Tapi ya namanya juga manusia, keinginan itu ternyata nggak bertahan lama. Prilly mengaku justru bakal mencari kesibukan lagi begitu sampai di rumah dan punya waktu buat istirahat.

Aktris berusia 30 tahun ini merasa dirinya adalah sosok yang aktif dan nggak bisa betah diam dalam waktu lama. Jadi, rasa pengin pensiun itu biasanya cuma muncul saat tubuh dan pikirannya memang lagi butuh istirahat banget.

Jujur, siapa sih yang nggak pengin pensiun dini kalau kerjaannya lagi numpuk banget?