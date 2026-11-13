Definisi Daddy's Goal: Aksi Para Ayah Seleb Muda yang Super Kompak Sama Anaknya

Hiburan

Beberapa ayah artis muda belakangan ini sering banget pamer kedekatan sama anak mereka sampai dijuluki Daddy's Goal. Salah satunya aktor Marcell Darwin yang sering quality time bareng putranya, Benjamin Qeenan Darwin alias Qeenan. Bahkan, mereka sempat mencoba aktivitas outdoor go kart bersama.

Musisi Nino 'Ran' juga nggak mau kalah. Dia sering posting momen momong putrinya, Shanumbita Naisha Kinanti Baskoro atau Shanum, yang baru saja berulang tahun pertama. Nino bahkan sempat menunjukkan aksinya saat memberi MPASI untuk Shanum.

Sementara itu, aktor Brandon Salim sering membagikan momen bareng putra semata wayangnya, Arya, yang lahir pada 9 Februari 2026. Brandon yang kini berusia 30 tahun ini sudah punya skill khusus untuk menidurkan putranya saat digendong. Dia bahkan mengungkapkan rasa bangganya menjadi ayah melalui tulisan, "Kamu membuatku sangat bahagia dan bangga menjadi ayahmu!".

Kekompakan juga terlihat dari aktor Joshua Suherman yang sering membantu istrinya, Clairine Clay, dalam merawat putra mereka, Elio B Suherman. Meski sibuk, Joshua yang berusia 34 tahun ini selalu menyempatkan waktu untuk quality time dengan Elio.

Terakhir ada Al Ghazali yang sedang menikmati peran baru sebagai ayah sejak kelahiran putri pertamanya, Soleil Zephora Ghazali, pada 10 Mei 2026. Al sering membagikan potret manis saat momong baby Soleil dan merasa bersyukur atas berkah tersebut. Dia menulis, "Alhamdulillah atas berkah yang tak pernah aku sadari ternyata aku butuhkan".

Kira-kira siapa nih yang paling mirip sama sosok ayah idaman kamu?