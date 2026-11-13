Panji Petualang resmi jadi ayah empat anak, putra keempat lahir sehat

Hiburan

Keluarga konten kreator sekaligus pencinta satwa, Panji Petualang, baru saja kedatangan anggota baru. Panji resmi menjadi ayah dari empat anak setelah sang istri, Nenty, melahirkan anak keempat pada Rabu, 11 November 2026 dini hari.

Kabar bahagia ini dibagikan Panji lewat unggahan di Instagram pribadinya. Bayi yang lahir pukul 00.45 WIB tersebut berjenis kelamin laki-laki dan lahir melalui proses persalinan operasi sesar dalam kondisi sehat walafiat.

Panji menyebut putra keempatnya ini sebagai "satu lagi penerus tekad api". Dia berharap anaknya tumbuh menjadi sosok yang saleh, kuat, pemberani, berhati mulia, serta bisa melindungi orang-orang yang dicintainya.

Sumpah, bayangin aja gimana ramainya rumah Panji sekarang dengan empat anak. Semoga si kecil tumbuh sehat dan seberani ayahnya ya!