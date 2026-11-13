Lagu Sabrina Carpenter sampai Billie Eilish dibatasi KPID Jatim, ini aturannya

Hiburan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur baru saja mengeluarkan edaran resmi soal pembatasan ruang putar untuk sejumlah lagu populer. Mulai dari musisi lokal seperti Tenxi dan Naykilla, sampai bintang pop dunia kayak Sabrina Carpenter dan Billie Eilish, semuanya kena pantauan. Langkah ini diambil karena lirik lagu-lagu tersebut dinilai sarat akan unsur seksis, umpatan kasar, hingga konten seksual eksplisit yang dianggap tidak ramah untuk pendengar di bawah umur.

Keputusan ini bukan muncul tiba-tiba. KPID mengaku langkah ini diambil setelah mereka menerima rentetan aduan dari masyarakat. Orang-orang merasa resah dengan kualitas siaran radio yang dianggap menabrak norma kesopanan serta kesusilaan di ruang publik. Ketua KPID Jatim, Royin Fauzina, menegaskan kalau penyaringan dan pembatasan konten siaran ini punya landasan hukum yang jelas dan bukan sekadar pelarangan sepihak.

Royin menjelaskan bahwa penggolongan konten ini mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi pendengar, mulai dari usia anak-anak sampai remaja, dari konten yang tidak sesuai. Jadi, ada aturan main yang baku dalam membagi lagu-lagu yang dianggap bermasalah ini ke dalam tiga kategori pembatasan berbeda.

Kategori pertama adalah Kategori A. Di level ini, stasiun radio sebenarnya masih boleh memutar lagu tersebut. Namun, ada syarat wajib: radio harus menyiarkan versi bersih atau clean version. Artinya, lirik yang mengandung kata-kata kasar harus sudah disensor atau disunting secara tuntas sebelum mengudara.

Lalu ada Kategori B untuk lagu-lagu dengan muatan dewasa. Berbeda dengan Kategori A, lagu di kategori ini hanya boleh diputar pada slot siaran malam hingga dini hari.

Kategori paling keras adalah Kategori C. Untuk lagu yang masuk daftar ini, KPID merekomendasikan agar lagu tersebut sama sekali tidak diputar di seluruh waktu siaran. Hal ini berlaku bagi lagu dengan muatan yang dinilai terlampau vulgar dan sulit untuk disunting liriknya.

Kalau melihat dokumen Acuan Rekomendasi Pemutaran Lagu KPID Jatim, daftar musisi yang kena aturan ini cukup banyak. Salah satunya adalah kolaborasi Tenxi, Suisei, dan Jemsi lewat trek Mejikuhibinieu yang masuk Kategori A dan B karena adanya umpatan kasar. Begitu juga dengan lagu SO ASU milik Naykilla yang dikandangkan di Kategori B khusus untuk jam siaran dewasa.

NDX A.K.A. juga tidak luput dari pantauan. Lagu mereka yang berjudul Gathel wajib diputar dalam versi bersih atau masuk Kategori A. Sementara itu, lagu Ngertenono Ati dibatasi jam tayangnya karena masuk Kategori B.

Bintang global pun kena sapu bersih. Beberapa lagu Sabrina Carpenter jadi sorotan tajam. Tiga lagunya, yaitu Bed Chem, House Tour, dan Taste, langsung dijatuhkan ke Kategori C karena liriknya yang telanjur eksplisit. Namun, lagu andalannya yang berjudul Espresso masih boleh mengudara, meski hanya di jam malam.

Selain itu, lagu The Cure milik Olivia Rodrigo masuk dalam pantauan Kategori A karena menyisipkan kata makian. Sementara lagu Lunch dari Billie Eilish masuk Kategori C dan sangat tidak direkomendasikan untuk diputar karena nuansa liriknya yang dianggap terlalu blak-blakan soal seksualitas.

KPID Jatim memperingatkan bahwa mereka tidak main-main dengan edaran ini. Stasiun radio yang masih nekat kucing-kucingan atau melanggar aturan akan menghadapi sanksi berjenjang. Sanksinya mulai dari teguran tertulis, pemangkasan durasi siaran, sampai sanksi paling fatal yaitu penghentian program secara paksa.