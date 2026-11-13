Anindya Salsabila Kurnianaga klarifikasi hubungan dengan Desta sudah berakhir

Hiburan

Anindya Salsabila Kurnianaga memberikan klarifikasi lewat media sosial pada 12 November 2026 terkait kedekatannya dengan Deddy Mahendra Desta. Hal ini dilakukan setelah beredar foto yang memicu spekulasi publik dan berbagai pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan Desta.

Anindya menegaskan bahwa hubungan dekat mereka sebenarnya sudah berakhir sejak 2024. Ia menjelaskan bahwa kedekatan itu sendiri terjalin setelah Desta resmi bercerai. Lewat unggahan Instagram-nya, Anindya meminta maaf atas kegaduhan serta kesalahpahaman yang muncul di tengah masyarakat.

Selain soal asmara, Anindya juga membantah isu keterlibatannya dalam urusan pekerjaan maupun hal profesional yang sedang ramai dibicarakan publik. Ia menyatakan bahwa isu tersebut tidak berkaitan dengan dirinya.

Klarifikasi ini dibuat agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau pengaitan namanya dengan masalah yang bukan bagian dari hidupnya. Anindya menekankan bahwa pernyataannya bukan untuk membela atau menyudutkan pihak mana pun. Pemeran web series Gagal Bayar ini hanya berharap penjelasannya bisa diterima dan dipahami dengan baik.

Jujur saja, langkah klarifikasi lewat Instagram memang cara paling cepat buat 'cuci gudang' isu yang sudah terlanjur liar. Kita harap drama ini benar-benar selesai dan nggak ada lagi plot twist baru yang muncul tiba-tiba.