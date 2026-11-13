Raisya Bawazier resmi cerai, tapi nggak trauma nikah lagi

Hiburan

Permohonan cerai yang diajukan Muhammad Zidan resmi dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keputusan ini membuat aktris Raisya Bawazier kini memulai fase baru dalam hidupnya dengan status yang berbeda.

Pasca perceraian ini, Raisya terlihat tetap tegar. Pada Minggu, 8 November 2026, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, dia mengungkapkan bahwa kekuatan mentalnya saat ini adalah hasil dukungan penuh dari orang-orang terdekat. Raisya menyebut mama, baba, keluarga, hingga sahabat-sahabatnya sangat suportif dalam membantunya menghadapi persoalan hidup ini.

Jujur saja, banyak orang mungkin bakal merasa kapok atau menutup diri setelah gagal dalam rumah tangga. Tapi Raisya ternyata nggak merasa trauma untuk kembali menikah di masa depan. Baginya, kejadian yang sudah berlalu ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah pembelajaran hidup yang berharga.

Menurut Raisya, alasan di balik kegagalan rumah tangganya bukan karena hal yang traumatis, melainkan karena memang bertemu dengan orang yang belum tepat.