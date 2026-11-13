Kimmy Jayanti bahas soal integritas pas Raffi Ahmad lagi panas

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Model Kimmy Jayanti mengunggah kembali cuplikan video lawas saat ia menjadi bintang tamu di program televisi FYP yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Postingan ini jadi ramai karena muncul saat publik sedang menyoroti isu dugaan aliran dana Rp17,4 miliar dari dua kementerian yang disorot publik terhadap Raffi Ahmad.

Kimmy Jayanti sendiri merupakan seorang model, sementara Raffi Ahmad adalah presenter, aktor, sekaligus pengusaha yang dikenal luas lewat berbagai program televisi.

Prinsip jujur di atas cuan

Video yang diunggah adalah cuplikan episode FYP dari Juni 2023. Dalam momen itu, Raffi Ahmad dan pembawa acara lainnya membahas rahasia Kimmy yang berhasil mengembalikan bentuk tubuh ideal setelah melahirkan anak kedua, Dominic.

Kimmy menegaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan pil pelangsing instan. Ia juga mengaku menolak mentah-mentah tawaran endorsement produk diet jika ia memang tidak mengonsumsinya. Baginya, kejujuran jauh lebih mahal harganya. Di saat banyak orang berprinsip "yang penting cuan", Kimmy justru memegang teguh prinsip "yang penting berkah".

Pesan soal integritas dan moralitas

Lewat caption di Instagram, Kimmy menjelaskan bahwa niatnya membagikan video tersebut bukan cuma soal program diet. Ia ingin memberikan refleksi hidup mengenai pentingnya menjaga moralitas dan integritas di atas godaan materi.

Footage June 2023. Kembali ke berat badan awal, 2,5 tahun setelah melahirkan anak kedua, Dominic. Tapi, bukan itu pesan yang ingin saya garis bawahi, tulis Kimmy.

Kimmy mengungkapkan bahwa warisan paling berharga dari orang tuanya adalah kejujuran dan prinsip hidup, bukan harta. Ia menyatakan tidak akan mengambil sesuatu yang bertentangan dengan visi, misi, nurani, atau yang bisa menodai kepercayaan publik, tidak peduli seberapa besar nilai Rupiah yang ditawarkan.

Pengingat untuk rasa cukup

Ibu tiga anak ini juga mengingatkan bahwa rasa cukup itu penting. Tanpa rasa syukur, kekayaan sebanyak apa pun tidak akan pernah memuaskan nafsu manusia. Kimmy menekankan bahwa pada akhirnya yang terpenting bukan sekadar cuan, melainkan keberkahan.

Sebagai penutup, Kimmy berharap tulisannya bisa menjadi pengingat bagi siapa saja. Menurutnya, wajar jika manusia berbuat khilaf, asalkan punya keberanian untuk berbenah dan memilih jalan yang lurus.

Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Yang terpenting, terus belajar, berani jujur, dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar, tambahnya.

Postingan ini memicu reaksi hangat netizen. Banyak yang setuju dengan prinsip hidup Kimmy, namun tidak sedikit pula yang mengaitkan pesan tersebut dengan isu yang sedang menerpa Raffi Ahmad.