Natasha Rizki tinggalkan dunia syuting, pilih fokus jadi penulis buku

Hiburan

Natasha Rizki memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment dan memilih fokus menjadi seorang penulis. Ia mengaku sudah melepas kegiatan syuting sejak tiga tahun lalu.

Keseriusan Natasha dalam menulis buku sudah dimulai sejak 2023. Baginya, menulis buku dan mengelola media sosial adalah hal yang menyenangkan. Hingga saat ini, ia sudah berhasil merilis lima judul buku.

Menariknya, langkah baru ini mendapat dukungan penuh dari mantan suaminya, Desta. Natasha merasa selama hubungannya dengan Desta tetap baik, dukungan tersebut akan terus mengalir untuk profesi barunya ini.

Profesi sebagai penulis ternyata juga menjadi sumber nafkah bagi ketiga anaknya. Meski ia mengakui jumlah royaltinya kecil, Natasha tetap bersyukur karena jika bukunya terjual banyak, ia tetap mengucap syukur.

Selain soal materi, Natasha mengejar dampak positif bagi anak-anaknya dan para pembaca. Dengan tiga anak, ia merasa terdorong untuk membuat karya yang bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Baginya, aspek nafkah dan dampak positif tersebut adalah satu paket yang saling melengkapi.