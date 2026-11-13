Nia Daniaty hobi main padel bareng anak cucu, sampai berani ikut turnamen

Hiburan

Penyanyi Nia Daniaty sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan bareng keluarga, termasuk olahraga padel buat jaga kebugaran. Selain fokus ke anak dan cucu, Nia mengaku sesekali masih menerima tawaran pekerjaan di dunia hiburan, meskipun tidak sesering dulu.

Pas ditemui di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 12 November 2026, Nia bilang kalau rutinitasnya sekarang lebih banyak diisi dengan olahraga, jalan-jalan, dan kegiatan santai bareng keluarga. "Biasa, kegiatan rutinitas sama cucu, sama anak, kadang olahraga, kadang jalan-jalan. Selebihnya ada pekerjaan juga sedikit-sedikit," kata Nia.

Soal urusan kerjaan, Nia nggak terlalu selektif banget. Dia cuma mempertimbangkan suasana hati dan jarak lokasi acara sebelum memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Menurutnya, kalau lokasinya nggak terlalu jauh dan mood-nya lagi senang, biasanya dia bakal terima.

Nah, soal hobi baru main padel, ternyata Nia awalnya nggak terlalu tertarik. Tapi karena diajak terus sama anak dan cucunya, akhirnya dia mau mencoba dan malah jadi menikmati permainan ini. "Tadinya saya pikir ngapain sih, tapi karena anak cucu saya, 'Ayo Oma ikut!' Akhirnya mau tidak mau coba, akhirnya senang juga," ungkap Nia.

Nia juga menegaskan kalau dia nggak punya target khusus atau ambisi buat jadi atlet. Baginya, yang penting tubuh tetap aktif dan bisa berkeringat. Lucunya, Nia bahkan sempat memberanikan diri buat ikut turnamen padel bareng temannya, Sania, meskipun statusnya masih pemula.

Pengalaman ikut turnamen itu ternyata menyenangkan banget buat Nia. Dia mengaku para pemain yang jadi lawannya justru memberikan dukungan selama pertandingan. Nia mengaku hanya ingin meramaikan suasana pertandingan, bukan mengejar kemenangan.