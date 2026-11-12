Heart Evangelista resmikan flagship store Vone World di Jakarta

Hiburan

Heart Evangelista baru saja meresmikan gerai utama pertama Vone World di Ashta District 8, SCBD, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 November 2026. Dalam acara ini, Heart juga memperkenalkan Love Mary Bag, sebuah koleksi tas kolaborasi yang ternyata merupakan kerja sama ketiganya bersama brand fashion lokal tersebut.

Jujur, ide desain gerainya cukup berani dan nggak biasa. Vone World mengusung konsep perjalanan, jadi interior toko seluas 83 meter persegi itu dibuat mirip kabin pesawat terbang. Vibe-nya benar-benar membawa pengunjung masuk ke suasana bepergian.

Heart sendiri menjelaskan kalau Love Mary Bag dirancang khusus buat perempuan sibuk yang punya segudang aktivitas tapi tetap ingin tampil gaya. Menurutnya, tas ini paling cocok untuk menampung semua barang kebutuhan harian tanpa mengorbankan penampilan.

Menariknya, hubungan Heart dengan para pendiri Vone World ternyata sudah lebih dari sekadar urusan profesional. Heart mengaku sudah merasa sangat dekat dan menganggap mereka sebagai sahabat selamanya karena nilai-nilai serta kebaikan hati yang mereka miliki. Dia bahkan bilang bakal tetap ada untuk mereka meskipun suatu saat tidak diajak kolaborasi lagi.

Acara pembukaan ini juga ramai dihadiri selebritas Indonesia seperti Ashanty, Aurel Hermansyah, Natasha Rizki, Marsha Aruan, dan Audi Marissa. Kesha Ratuliu memuji pilihan warna dan tampilan tasnya yang cantik, sementara Audi Marissa menyebut toko tersebut dipenuhi koleksi yang menakjubkan.

Founder Vone World, Ivonne Magdalena, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perjalanan brand mereka hingga akhirnya bisa memiliki gerai fisik pertama di Jakarta. Co-Founder Vone World, Merlin Soeyanto, juga berharap toko ini bisa mendekatkan konsumen dengan komunitas brand serta menjadi kesempatan bagi pencinta fashion untuk mengecek langsung kualitas produk lokal mereka.

Kira-kira ada yang sudah incar Love Mary Bag buat pelengkap OOTD kantor atau jalan-jalan?