Sinetron Harimau Putih Terikat Cinta bakal padukan teknologi modern dan live action

Hiburan

MNC Pictures baru saja mengumumkan produksi sinetron terbaru berjudul Harimau Putih Terikat Cinta. Serial ini bukan sekadar drama biasa, karena bakal memadukan teknologi modern dengan live action untuk menghidupkan cerita romansa, fantasi, dan aksi.

Sinetron ini dijadwalkan mulai mengudara di MNC TV pada 16 November 2026. Untuk urusan pemain, Dinda Mahira bakal jadi pemeran utama, didampingi oleh Lazuardy Nasution dan Devon Lucca.

Ceritanya sendiri akan fokus pada hubungan antara Seta dan Aurel. Tapi ya namanya sinetron, pasti ada bumbunya; hubungan mereka bakal terhalang oleh penolakan dan restu yang jadi konflik utama. Biar makin seru, alur ceritanya juga bakal diwarnai dengan elemen fantasi dan aksi.

Marissa Fissa Tara, Direktur MNC Pictures, menyebutkan kalau kekuatan visual adalah nyawa utama dari sinetron ini melalui perpaduan teknologi modern dan live action. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 12 November 2026, ia menjelaskan kalau mereka mencoba memberikan kekuatan visual yang menarik dengan menggabungkan unsur fantasi, romance, hingga komedi.

Sinetron ini disutradarai oleh Chiska Doppert.