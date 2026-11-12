Sembilan Tahun Menanti, Fanny Ghassani Akhirnya Hamil Anak Pertama Lewat Bayi Tabung

Hiburan

Setelah sembilan tahun menanti, Fanny Ghassani kini tengah mengandung anak pertama. Kabar bahagia ini didapatkan lewat program bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) yang dijalani bersama suaminya, Erwan Agustian Priyambudi.

Di balik kebahagiaan ini, ada proses emosional yang bikin Fanny sampai tak kuasa menahan air mata. Lewat media sosial, dia berbagi momen mengharukan saat dokter mulai melakukan transfer embrio ke dalam rahimnya.

Fanny mengaku terus menangis selama berada di ruang tindakan meskipun ada perawat yang mendampingi. Perasaannya saat itu campur aduk antara haru, bahagia, dan tidak percaya.

"Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika berada di ruang tindakan, saat dokter mulai mentransfer embrio ke dalam rahimku," tulis Fanny, dikutip Rabu (11/11/2026).

Dia menambahkan bahwa rasanya sangat tidak percaya karena dalam hitungan detik, ada calon kehidupan kecil yang sedang diperjuangkan dan dinantikan di dalam tubuhnya.

Jujur, nunggu sembilan tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita semua tahu betapa beratnya perjuangan buat dapat momongan, jadi melihat Fanny akhirnya hamil itu benar-benar mood booster banget!