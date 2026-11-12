Cara baru penjurian FFI 2026 biar lebih transparan dan minim bias

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Festival Film Indonesia (FFI) lagi mencoba buat lebih terbuka. Budi Irawanto, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Penjurian periode 2024-2026, mengungkap kalau ada penyempurnaan signifikan dalam mekanisme penjurian tahun ini. Tujuannya jelas: biar proses seleksi jadi lebih inklusif dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 11 November 2026, Budi menjelaskan kalau sistem baru ini nggak main-main karena melibatkan lebih banyak unsur dalam ekosistem perfilman Indonesia. Perubahan ini mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari tahap seleksi awal sampai momen penentuan siapa saja yang berhak masuk nominasi penerima penghargaan.

Tahapan seleksi nominasi Piala Citra

Buat kalian yang penasaran gimana cara mereka menentukan siapa yang masuk nominasi Piala Citra FFI 2026, sistemnya sekarang jadi kombinasi antara metode pemungutan suara atau voting dan penilaian langsung. Budi menekankan kalau keterlibatan anggota Akademi Citra serta perwakilan asosiasi profesi perfilman jadi kunci utama dalam proses ini. Menurut Budi, apa yang terpilih di proses nominasi sebenarnya adalah representasi dari pandangan serta apresiasi yang ada di asosiasi profesi maupun Akademi Citra.

Proses kurasinya sendiri berjalan dalam beberapa tahap yang terstruktur. Pertama-tama, komite penjurian membentuk tim seleksi yang bertugas menyusun daftar film secara umum. Setelah daftar awal terbentuk, asosiasi profesi kemudian dilibatkan secara aktif untuk menyaring karya-karya tersebut. Proses penyaringan ini dilakukan sampai akhirnya mengerucut menjadi 15 film yang masuk dalam daftar pendek atau shortlist.

Ketua Komite FFI 2026, Ario Bayu, mengonfirmasi bahwa 15 film shortlist ini adalah hasil kurasi dua tahap yang melibatkan 12 asosiasi profesi perfilman Indonesia. Menariknya, Ario Bayu juga menyebutkan kalau genre horor sangat mendominasi pendaftaran film tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya faktor budaya masyarakat kita yang memang sangat menyukai hal-hal mistis.

Mengurangi bias dengan basis suara lebih luas

Alasan utama kenapa mekanisme ini disempurnakan adalah untuk mengurangi potensi bias dalam pemilihan calon penerima penghargaan. Dengan memperluas basis suara, FFI berharap hasil akhirnya bisa jadi lebih objektif dan benar-benar representatif terhadap kualitas karya yang ada. Budi menambahkan bahwa dengan jumlah suara yang lebih besar, segala macam kemungkinan bias bisa lebih diminimalisir.

Tapi, jangan dikira FFI cuma main angka saja. Selain aspek kuantitatif lewat skor dan voting, mereka tetap mempertahankan penilaian kualitatif. Caranya adalah dengan membuka ruang diskusi dan deliberasi yang dilakukan oleh dewan juri akhir. Di tahap ini, pandangan serta keahlian mendalam dari para pakar di bidangnya menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemenang.

Perlu dicatat kalau Komite FFI tidak menentukan secara langsung film mana yang masuk nominasi atau tidak. Peran komite di sini adalah sebagai fasilitator dalam proses yang sudah melibatkan berbagai pihak di ekosistem perfilman. Budi menegaskan kalau tujuan utama dari semua perubahan ini bukan sekadar memberikan penghargaan fisik. Baginya, FFI tidak semata-mata hanya memberikan Piala Citra, tetapi bagaimana ajang ini bisa memberikan dampak nyata bagi ekosistem perfilman secara keseluruhan.

Kira-kira dengan sistem yang lebih ramai ini, nominasi tahun ini bakal lebih masuk akal nggak ya menurut kalian?