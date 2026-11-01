Oki Rengga tegas bilang ribut sama Chef Arnold bukan gimik promo film

Hiburan

Oki Rengga memastikan kalau perselisihan yang terjadi di media sosial dengan Chef Arnold murni masalah personal dan bukan gimik untuk promosi film. Dia merasa sangat menyayangkan sikap Chef Arnold yang menganggap keributan tersebut sengaja dilakukan untuk meningkatkan awareness terhadap filmnya.

Oki menegaskan bahwa dalam setiap karya yang mereka buat, tidak ada gimik promo yang disiapkan. Menurutnya, apa yang terjadi saat itu hanyalah obrolan kekesalan antara dua orang di mana dia hanya mengeluarkan apa yang dia rasa.

Personel siniar Agak Laen ini juga mengingatkan bahwa sebuah film diciptakan oleh ratusan orang. Oleh karena itu, dia tidak terima jika kru yang terlibat di balik layar ikut terseret dalam perselisihan ini. Oki menilai kalau memang ribut secara personal, maka masalahnya harus tetap personal dan jangan membawa-bawa karya.

Kejadian ini bermula dari aksi saling sindir antara Chef Arnold dan Muhadkly Acho di Threads. Awalnya, Arnold menulis tentang MBG, lalu Acho membalas dengan emoji muntah. Acho yang memang sering kritis terhadap program pemerintah kemudian membuat Threads yang menyebut tukang masak.

Meski tidak menyebut nama, Chef Arnold seolah tersindir hingga membuat Threads yang menyinggung film baru Acho yang berjudul Gak Ada Matinya. Hal itulah yang memicu reaksi keras dari Oki Rengga sebagai pemeran di film tersebut.