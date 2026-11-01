Duet Ajeng Febria dan Maulana Ardiansyah Tembus 7 Juta Penonton

Hiburan

Ajeng Febria sukses besar lewat kolaborasinya dengan Maulana Ardiansyah. Duet mereka dalam lagu Siapa di Hatimu berhasil menembus angka lebih dari tujuh juta penayangan di YouTube.

Sampai 29 Oktober 2026, video duet tersebut bahkan sudah mengumpulkan sekitar 7,6 juta penayangan. Kita bisa lihat kalau musik dangdut memang lagi jadi perhatian banget buat masyarakat lewat platform digital.

Dalam penampilannya, Ajeng dan Maulana membawakan lagu ini dengan konsep duet yang bikin kedua penyanyi jadi pusat perhatian. Aransemen musiknya juga terasa lengkap karena didukung permainan gitar, keyboard, dan kendang.

Faktanya, Siapa di Hatimu bukan lagu baru, melainkan ciptaan Wan Zul Siso yang dibawakan kembali dengan pendekatan musikal yang berbeda.

Selain duetan tadi, Ajeng juga lagi naik daun lewat lagunya yang berjudul Terbelah Jadi Dua. Video musik untuk lagu tersebut sudah dirilis lewat kanal Berkah Talenta pada 13 Oktober 2026.

Kenaikan popularitas Ajeng ini jadi bukti kalau platform digital punya peran penting buat memperluas jangkauan musisi. Lewat YouTube, karya musik bisa sampai ke pendengar di berbagai daerah tanpa harus bergantung sama promosi konvensional.

Memang jumlah penayangan bukan satu-satunya ukuran sukses seorang penyanyi, tapi pencapaian ini jelas jadi modal positif buat karier Ajeng ke depannya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana dia tetap konsisten berkarya dan menjaga hubungan dengan para pendengarnya di industri musik digital.

Kira-kira lagu dangdut apa lagi ya yang bakal viral kalau dikemas dengan aransemen baru kayak gini?