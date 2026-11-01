Paul Klein LANY asyik blusukan di M Bloc Space Jakarta

Hiburan

Paul Klein, vokalis band indie-pop LANY, terlihat menikmati suasana lokal Jakarta dengan cara yang sangat humble. Bukannya memilih jalan-jalan ke mal mewah, Paul justru asyik blusukan ke kawasan M Bloc Space dan sekitarnya.

Momen ini terungkap lewat unggahan Reels di akun Instagram resmi LANY. Dalam video singkat tersebut, Paul tampil dengan outfit santai namun tetap terlihat keren saat mengitari berbagai sudut M Bloc Space dan mampir ke beberapa toko.

Paul terlihat sangat semangat saat berbelanja berbagai aksesoris unik. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah momen ketika dia berburu roll film untuk kamera analog kesayangannya. Raut wajahnya yang bahagia dan ramah sepanjang video menunjukkan betapa nyamannya dia setiap kali berkunjung ke Indonesia.

Kegiatan santai ini dilakukan setelah Paul sukses menggelar konser tunggal yang terjual habis di Tennis Indoor Senayan pada 29 Oktober 2026. Konser tersebut berlangsung emosional dan menjadi ajang karaoke massal bagi puluhan ribu fans yang menyanyikan lagu-lagu hits seperti ILYSB, Malibu Nights, hingga XXL.

Aksi lokal Paul Klein ini pun langsung memicu reaksi dari para penggemar di Indonesia. Banyak yang merasa gemas sekaligus kagum melihat betapa sederhananya sang vokalis dalam menikmati atmosfer budaya pop lokal Jakarta.

Kira-kira ada yang sempat papasan atau tidak sengaja ketemu Paul pas lagi cari roll film di M Bloc tidak ya?