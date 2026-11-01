Eks asisten tilap uang endorsement Ayu Ting Ting Rp150 juta, sang diva pilih bungkam

Hiburan

Mantan penata rambut sekaligus asisten Ayu Ting Ting ini baru saja membongkar rahasia gelapnya. Krizna mengaku pernah menilap uang endorsement milik sang penyanyi hingga mencapai Rp150 juta.

Pengakuan mengejutkan ini disampaikan Krizna saat hadir di podcast Ratu Meta. Dia blak-blakan bilang kalau uang itu dipakai untuk membiayai gaya hidupnya. Krizna sendiri menyadari kalau tindakannya itu benar-benar nggak tahu diri.

"Jadi tahun 2024 2025, ada salah satu brand endorse pakai Ayu, salahnya aku, aku pakai uangnya. Di situ aku akui, aku ngadep ke Ayu, (uangnya buat) gaya hidup, enggak tahu diri aja aku," ucap Krizna.

Krizna mengaku sudah berusaha meminta maaf, bahkan sampai sujud dan mencicil pembayaran uang tersebut secara bertahap. Dia juga mengaku sudah meminta maaf kepada ayah dan ibu karena khilaf. Namun, Ayu tidak memberinya kesempatan kedua.

Meskipun Krizna memohon agar hubungan mereka tidak putus, Ayu tetap pada keputusannya untuk tidak lagi memperkerjakan mantan asistennya tersebut.

Saat awak media mencoba mengonfirmasi hal ini, Ayu Ting Ting menunjukkan sikap yang sangat tegas. Dia memilih bungkam dan tidak memberikan respon apa pun terkait pengakuan Krizna. Tanpa basa-basi, sang diva langsung bergegas masuk ke mobilnya sambil melambaikan tangan.

"Dah sayang, thank you. Dadah," ujar Ayu sebelum meninggalkan lokasi.