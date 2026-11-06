Omar Daniel capek jadi Pram di sinetron Kesetiaan karena marah-marah terus

Hiburan

Omar Daniel kembali muncul di layar kaca SCTV lewat sinetron Kesetiaan. Setelah sebelumnya lebih sering main di web series, kali ini ia berperan sebagai Pram, suami dari tokoh Nadya yang diperankan Anggika Bölsterli.

Omar mengaku bahwa memerankan Pram itu benar-benar menguras tenaga. Alasannya simpel tapi melelahkan: hampir semua adegannya harus marah-marah. Saking intensnya, ia bahkan harus menyiapkan fisik dan mental sebelum mulai syuting.

Dalam wawancara virtual pada 5 November 2026, Omar menjelaskan bahwa Pram sebenarnya adalah sosok ayah dan suami yang sangat mencintai keluarganya. Namun, ada sisi lain dari Pram yang membuatnya sulit mengontrol diri. Menurut Omar, Pram adalah pria pekerja keras yang gampang patah semangat dan merasa insecure karena tidak percaya pada dirinya sendiri.

Kemarahan Pram pun bukan tanpa alasan. Omar menyebutkan bahwa sifat sensitif dan temperamental tersebut sebenarnya adalah bentuk overcompensating atau cara Pram menutupi rasa bersalahnya. Hal inilah yang membuat cerita Kesetiaan terasa berbeda dari sinetron lain karena lebih banyak memainkan sisi psikologis karakternya.

Karena sifat Pram yang emosional, Omar sudah memprediksi kalau banyak penonton yang bakal benci dengan karakter ini. Tapi anehnya, Omar justru melihat hal itu sebagai hal positif. Baginya, kalau penonton merasa kesal, artinya pesan dan akting yang ia usahakan tersampaikan dengan baik.

Pengalaman syutingnya pun penuh kontras. Ada momen yang sangat menguras energi, seperti adegan marah sampai banting barang dan menangis. Tapi di sisi lain, ada juga kenangan manis saat syuting glamping di Amanwana, Moyo Island, yang menurutnya tempatnya sangat mewah dan seru.

Kira-kira kalian bakal memaklumi Pram atau malah makin emosi nontonnya?