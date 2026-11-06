Momen epik Lea Simanjuntak duet bareng Andrea Bocelli di Borobudur

Hiburan

Bisa dibayangkan betapa magisnya suasana saat Lea Simanjuntak duet bareng Andrea Bocelli membawakan lagu The Prayer dengan latar Candi Borobudur. Momen ini jadi puncak karier Lea setelah Bocelli sendiri yang memilihnya untuk membawakan lagu dengan pesan perdamaian tersebut.

Bocelli bahkan mengajak penonton untuk mengenang para korban perang sebelum mereka mulai bernyanyi di bawah tata cahaya megah Borobudur. Konser ini merupakan bagian dari perayaan tiga dekade album Romanza milik Bocelli, yang kemudian berlanjut ke JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026.

Penampilan mereka berdua juga mencuri perhatian. Lea tampil cantik dengan dress hitam bermotif bunga emas, sementara Andrea Bocelli memakai jas hitam dengan sentuhan bunga batik warna merah. Local pride banget!

Perjalanan Lea sampai di titik ini nggak instan. Sebelum jadi penyanyi solo, ia pernah jadi backing vocal untuk nama-nama besar seperti Chrisye, Krisdayanti, hingga Erwin Gutawa. Baru pada 2004, ia merilis album solo perdana berjudul Bangun.

Lea dikenal punya jangkauan vokal sopran yang luas, makanya ia bisa masuk ke berbagai genre, mulai dari pop, lagu Batak, musik rohani, sampai klasik seriosa. Karena kualitas vokalnya, ia dijuluki sebagai salah satu sopran terbaik Indonesia. Selain solo, ia juga punya duo vokal Bandanaira bareng Irsa Destiwi yang fokus membawakan lagu nasional.

Nggak cuma jago nyanyi, Lea juga produktif di dunia teater musikal dan merupakan pemeran asli Bu Muslimah dalam Musikal Laskar Pelangi. Pada September 2026, Lea merilis single terbaru berjudul Ruang di Hatimu.

Lahir di Bukit Timah, Singapura, pada 7 Juli 1979, Lea tumbuh dengan bakat menyanyi sejak usia lima tahun sebagai solois paduan suara gereja. Ia adalah putri dari pasangan musisi gereja, Jackson Simanjuntak dan Raphita Tobing. Untuk urusan pendidikan, ia menempuh studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.

Kira-kira siapa lagi ya penyanyi lokal yang bakal bikin kita merinding kalau duet bareng legenda dunia kayak Bocelli?