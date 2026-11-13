Nominasi FFI 2026 Ramai Dibahas, Budi Irawanto: Beda Opini Itu Sah

Hiburan

Daftar nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2026 lagi jadi bahan omongan panas di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan proses pemilihannya, bahkan ada yang curiga kalau nomine yang terpilih cuma hasil dari lingkaran pertemanan di kalangan insan film saja.

Budi Irawanto, selaku Ketua Bidang Penjurian FFI 2026, langsung memberikan klarifikasi soal hal ini. Dia menegaskan kalau penentuan nominasi itu bukan wewenang Komite FFI, melainkan melibatkan Akademi Citra dan perwakilan asosiasi profesi. Menurut Budi, daftar nominasi yang ada sekarang justru jadi gambaran ekosistem perfilman Indonesia saat ini.

Bantah Isu Intervensi

Budi membantah keras isu kalau nomine dipilih karena kedekatan dengan panitia. Dia menjelaskan kalau Komite FFI tidak punya kuasa untuk mengarahkan atau mengintervensi pilihan nominasi. Hak penilaian sepenuhnya ada di tangan Akademi Citra dan asosiasi profesi yang terlibat.

Kita gak bisa, ya dari komite FFI untuk intervensi pilihan mereka atau diarahkan ke mana. Itu hak dari asosiasi profesi dan Akademi Citra untuk menilai ini, kata Budi saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, pada 11 November 2026. Dia menambahkan kalau komite hanya bisa mengatur sistem agar bisa mencerminkan kecenderungan yang ada.

FFI Sebagai Peta Industri

Bagi Budi, nominasi FFI bukan sekadar daftar pemenang, tapi bisa jadi standar perkembangan sinema di masa depan. Dia menilai daftar nominasi tahunan adalah cerminan kondisi industri film nasional, di mana kecenderungan para pemilih sebenarnya mencerminkan profesi para sineas itu sendiri.

Budi menyebut FFI bisa menjadi barometer sekaligus peta untuk melihat bagaimana asosiasi profesi atau orang-orang di industri film memandang diri mereka sendiri.

Tanggapan Soal Kontroversi

Menghadapi riuhnya perdebatan netizen, Budi menganggap perbedaan pendapat itu wajar dan sah. Dia tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi justru positif. Budi berharap drama ini bisa jadi masukan buat para pembuat film dan Production House (PH) agar lebih banyak mengangkat narasi cerita dari daerah ke layar lebar.

Soal preferensi pribadi anggota asosiasi atau Akademi Citra, Budi mengaku itu hal biasa, mirip seperti dalam pemilu. Namun, dia menekankan kalau proses ini melibatkan banyak orang sehingga hasilnya tidak mungkin hanya mengikuti satu lingkaran kecil saja. Tahun ini, ada 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan asosiasi profesi yang terlibat, jadi total ada sekitar 120-an suara yang beragam.

FFI 2026 sendiri memiliki total 22 kategori penghargaan yang disaring dari 531 karya yang mendaftar. Siapa saja yang bakal bawa pulang piala akan diumumkan dalam Malam Anugerah Piala Citra pada 20 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Jujur saja, kalau memang ada 'circle' yang terlalu kuat, semoga tahun depan ceritanya lebih beragam lagi, ya!