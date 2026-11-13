Kaleb J tutup EP Tanda Cinta dengan 'Forevermore', berani coba nuansa country

Hiburan

Kaleb J resmi menutup EP "Tanda Cinta" lewat single terakhir berjudul "Forevermore" yang rilis pada 4 November 2026. Lagu ini membawa pesan kalau cinta sejati itu bukan sekadar takdir yang datang tiba-tiba, tapi komitmen yang harus dipilih setiap hari.

Kaleb J merasa pertemuan mungkin terasa seperti takdir, tapi untuk tetap bersama, seseorang harus memilih satu sama lain. Baginya, cinta bukan cuma soal menemukan orang yang tepat, tapi keputusan untuk terus berjalan bareng meski hidup penuh perubahan dan ketidakpastian.

Yang menarik, "Forevermore" punya arah musik yang beda dari lagu-lagu lain di EP ini. Kaleb J mencoba genre pop dengan sentuhan country, sebuah eksperimen baru karena biasanya ia lebih sering bermain di ranah R&B. Ia mengaku proses pembuatan aransemennya seru karena terasa seperti sedang mengeksplorasi tempat baru.

Nuansa intim dan tenang dalam lagu ini didukung oleh permainan gitar akustik dari Dustin David dan gitar elektrik oleh Jordan Christian Mustamu. Kaleb J menjelaskan bahwa peran keduanya sangat penting untuk memberikan kesan personal pada lagu tersebut.

Liriknya pun sengaja dibuat lebih sederhana. Menurut Kaleb J, pemahaman yang lebih dalam tentang cinta tidak selalu harus diekspresikan lewat kata-kata indah atau gestur besar. Cinta justru bisa hadir lewat hal simpel seperti kehadiran, perhatian, dan konsistensi dalam memilih pasangan setiap hari.

Di bagian chorus, Kaleb J mengulang doa Semoga selalu bersemi di hati. Ia menganggap ini sebagai harapan yang harus terus dipelihara, bukan sebuah janji. Hal ini dikarenakan dunia terus berubah, sehingga menjaga komitmen berarti terus merawat cinta di tengah ketidakpastian.

Secara keseluruhan, EP "Tanda Cinta" memiliki alur cerita yang terbentuk secara organik, mulai dari jatuh hati, menemukan, berkomitmen, hingga janji sehidup semati. Tema besarnya adalah indahnya jatuh cinta. Dari proses ini, Kaleb J belajar bahwa selalu ada hal baik yang menanti dan yang terbaik akan datang di waktu yang tepat.

Kira-kira siapa nih yang lagi dipaksa berkomitmen tapi belum ketemu takdirnya?