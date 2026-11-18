Hiburan

Vinny Arora sedang menanti kelahiran anak kedua. Sejumlah rekan artisnya, termasuk Smriti Khanna, menyampaikan selamat lewat kolom komentar Instagram.

Vinny dan suaminya, Dheeraj Dhoopar, memang sudah membina rumah tangga selama satu dekade. Sebelumnya, mereka sudah punya satu anak laki-laki bernama Zayn. Sekarang, mereka berdua siap-siap menyambut anggota keluarga baru yang bakal bikin suasana rumah makin ramai.

Pasangan ini sudah satu dekade bersama. Kita doakan saja semoga masa kehamilan Vinny berjalan lancar sampai persalinan nanti.