Hiburan

Gisella Anastasia baru saja mencuri perhatian saat ikut ajang OCBC Disney Run Jakarta 2026 pada Sabtu, 14 November 2026. Gisel tampil beda dengan balutan busana biru ala Princess Cinderella yang bikin look-nya terasa feminin.

Gak sendirian, Gisel ditemani putrinya, Gempita, yang juga ikut tampil kompak. Kalau Gisel jadi Cinderella, Gempi memilih cosplay jadi Rapunzel. Keduanya bahkan memakai bando dengan karakter Princess masing-masing biar makin totalitas.

Ada detail menarik, yaitu nomor peserta atau bib number mereka yang ternyata berurutan. Gisel memakai nomor 11884, sementara Gempi memakai nomor 11885. Mereka berdua mengikuti kategori 1K atau Family Run, yang memang pas banget buat momen bonding mama dan anak sambil seru-seruan.

Tapi namanya juga pecinta olahraga lari, rasanya memang tidak afdol kalau cuma ikut kategori 1K. Setelah selesai lari bareng Gempi, Gisel langsung gas lagi mengikuti kategori 5K seorang diri dengan nomor dada 24640.

Untuk kostum Cinderellanya, Gisel memakai atasan biru muda lengan pendek yang dipadukan dengan rok tulle biru. Biar tetap bisa lari kencang dan nggak terganggu, dia memilih rok yang pendek. Penampilannya makin lengkap dengan sepatu olahraga putih, choker hitam di leher, serta rambut yang dicepol rapi.

Meski pakai kostum ala putri kerajaan, semangat Gisel buat mencapai garis finis nggak berkurang sedikit pun. Dia berhasil menyelesaikan seluruh agenda lari dengan lancar. Kita beri applause buat totalitas Mama Gisel!