Hiburan

Beyoncé baru saja mencatatkan sejarah sebagai artis pertama yang meraih 100 nominasi Grammy Awards sepanjang kariernya. Nominasi ke-100 ini didapat lewat kategori Best R&B Solo Performance di Grammy Awards ke-69 tahun 2027 untuk lagu berjudul "Morning Dew (Donk)".

Recording Academy menyebutkan bahwa ini adalah jumlah nominasi terbanyak yang pernah diraih oleh musisi mana pun hingga saat ini. Pencapaian ini memperkuat posisi Beyoncé sebagai peraih nominasi sekaligus pemenang Grammy terbanyak sepanjang masa dengan total 35 piala.

Di sisi lain, ada kejutan dari pendatang baru Ella Langley yang langsung memborong tujuh nominasi pada Grammy Awards 2027. Langley menjadi musisi ke-17 dalam sejarah yang masuk ke empat kategori paling bergengsi atau The Big Four dalam satu tahun yang sama.

Keempat kategori tersebut adalah Album of the Year untuk "Dandelion", Record of the Year dan Song of the Year untuk "Choosin' Texas", serta Best New Artist. Prestasi ini menjadikan Langley musisi country pertama yang menyapu bersih empat nominasi utama sejak Bobbie Gentry melakukannya pada tahun 1968.

Langley sempat membagikan momen saat menyaksikan pengumuman tersebut bersama tim dan rekan penulis lagunya lewat Instagram.

Grammy Awards 2027 juga menunjukkan dominasi perempuan yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya, enam posisi teratas peraih nominasi terbanyak semuanya ditempati oleh perempuan. Daftar tersebut mencakup Raye dengan 11 nominasi, Rosalía dengan sembilan nominasi, serta Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, dan Phoebe Bridgers yang masing-masing mengantongi tujuh nominasi.

Jujur saja, dominasi perempuan di daftar teratas ini benar-benar menunjukkan siapa yang pegang kendali di industri musik saat ini. Dan untuk Beyoncé, angka 100 itu benar-benar level yang berbeda, ya kan?