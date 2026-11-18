Hiburan

Sun Zhenni kembali berperan sebagai spirit dalam drama fantasi kostum terbaru China berjudul Blossom in Darkness. Kali ini, ia beradu akting dengan Li Hongyi dalam cerita yang diadaptasi dari web novel karya Fresh Guo Guo.

Ceritanya fokus pada pertemuan tak terduga antara Qi Fengyin (Li Hongyi), seorang iblis besar yang lahir dari kumpulan pikiran jahat manusia, dan Ya Mao (Sun Zhenni), sosok roh obat mungil dari tanaman herbal langka Huanyangcao. Qi Fengyin sendiri punya masa lalu kelam karena pernah membantai banyak manusia fana dan kaum abadi seribu tahun lalu, sampai akhirnya ia dihukum dan dikurung di alam Panic Mountain Barrier.

Sialnya, Ya Mao justru punya kehidupan yang berat karena tubuh magisnya malah jadi kutukan. Ia terus-menerus diburu banyak kelompok yang mengincar kekuatannya. Situasi makin kacau saat Master Dan Shen (Bai Shu) terdampak parah akibat usaha Qi Fengyin merusak barrier untuk keluar dari pengurungannya.

Karena tidak mau berpisah dari masternya, Ya Mao berencana membawa sisa kehidupan Dan Shen ke Du Zhong (Han Dong), yang merupakan sahabat sang master. Namun, saat mencoba menyelamatkan diri dari para pengejarnya, Ya Mao tidak sengaja menerobos masuk ke Panic Mountain Barrier.

Kehadiran Ya Mao ternyata jadi bencana buat Qi Fengyin. Penyusupan mendadak ini mengacaukan proses sang iblis sampai upayanya mendapatkan kembali tubuh manusia gagal total. Lebih parah lagi, insiden itu memicu terlepasnya seluruh pikiran jahat Qi Fengyin yang sudah terpendam ribuan tahun.

Karena terikat peristiwa tersebut, Qi Fengyin dan Ya Mao terpaksa melakukan perjalanan bersama. Hubungan yang awalnya penuh gejolak dan keterpaksaan ini perlahan berubah menjadi romansa intens. Sambil menghadapi berbagai misteri supranatural dan ujian berbahaya, keduanya harus memikul beban berat dari takdir yang menyatukan mereka.

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