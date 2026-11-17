Lagu ini lahir dari perenungan mendalam tentang arti kehadiran seseorang dalam hidup. Ini bukan hanya tentang kekasih: lagu ini menceritakan bagaimana seseorang bisa menjadi rumah, tempat di mana rasa lelah sirna, di mana Anda merasa aman, dan di mana jiwa yang sempat tersesat akhirnya menemukan jalan kembali.

Secara musikal, «My Way Home» adalah balada pop yang diiringi petikan gitar lembut dan dentingan string emosional. Aransemennya sengaja dibuat hangat dan intim, sehingga pendengar akan terbawa ke dalam suasana romantis dan menenangkan sejak pertama kali mendengarkan, melalui momen-momen sederhana namun penuh makna: kehangatan kebersamaan, keseimbangan dan kedamaian yang dibawanya, serta kelegaan setelah merasa tersesat di dunia yang bising.

«Ini adalah perayaan atas kelegaan yang kita rasakan saat akhirnya berhenti mencari, sebuah pengingat bahwa rumah sejati terkadang bukan sebuah tempat, melainkan seseorang yang membuat kita merasa utuh dan diterima apa adanya», kata BRANTA mengenai lagu tersebut.

Video lirik resmi «My Way Home» kini telah tersedia di kanal YouTube BRANTA.

youtube.com/watch?v=eJpC05XwYzc ↗